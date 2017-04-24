Erzurum'daki Kurt Dehşeti, Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Köse Mehmet Mahallesi'nde kurt sürüsünün köpeğe saldırarak telef etmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.



Aç kalan kurt sürüsü, köye indi ve bir ahır önünde bağlı iki bekçi köpeğinden birisini parça parça etti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, bağlı haldeki iki bekçi köpeğinin yanına önce bir kurt geliyor. Sayıları giderek artan kurtların aniden saldırdığı köpek, hareketsiz kalırken, kurtların bağlı haldeki diğer köpeğin yanına bile yaklaşamadıkları görülüyor. - ERZURUM