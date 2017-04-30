Erzurum'da Yol Verme Kavgası: 2 Yaralı

Erzurum'da yol verme meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Yakutiye Mahallesi Cennet Çeşme Caddesi'nde lüks cipteki S.A. ve yanındaki kişi ile başka bir araçtaki Z.A. ve H.B. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Z.A. ve H.B, cipteki şüpheliler S.A. ile arkadaşının silahlı ve bıçaklı saldırısına uğradı.



Yaralanan Z.A. ve H.B, 112 Acil Servis ekiplerince Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay yerinde 5 boş kovan bulan polis, S.A. ile yanındaki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.