Erzurum'da Uyuşturucu Satıcısı 6 Zanlı Tutuklandı

Erzurum polisinin geçtiğimiz gün "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'ı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, önceki gün uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına 7 zanlı bugün adliyeye sevk edildi. 7 zanlıdan 6'ı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ERZURUM