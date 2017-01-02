Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ev eşyaları ve mobilyalar arasına gizlenmiş 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum-Erzincan karayolunda bir kamyoneti durdurdu.



Araçta yapılan aramada, ev eşyaları, mobilya ve sehpalar arasına gizlenmiş poşetler içerisinde 12 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.



Batı illerine gönderileceği belirlenen uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan zanlılar C.A. ve E.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.