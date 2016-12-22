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Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Erzurum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ardahan-Erzurum karayolunun Şenkaya ilçesi Aydoğdu Mahallesi mevkisinde, M.K'nın kullandığı 76 AR 643 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Özgür Canpolat yönetimindeki 25 NA 875 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Süleyman Canpolat (39) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Özgür Canpolat ve Oktay Canpolat yaralandı.

Erzurum ve Ardahan'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kamyon sürücüsü M.K. gözaltına aldı.

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