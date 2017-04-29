Erzurum'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Jandarma ekipleri, olayın büyümemesi için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.