Erzurum'da Sigara Kaçakçılarına Operasyon

Erzurum'da jandarmanın sigara kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonunda 8 zanlı, 11 bin 470 paket kaçak sigarayla yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarı çalışma sonucu Ağrı ve Artvin'den Erzurum'a kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaşıldı.



Bu çerçevede harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum kent merkezi ile Karayazı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Jandarmanın 15 adrese düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılara ait ev, iş yeri ve eklentilerindeki aramalarda 11 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.