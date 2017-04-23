- Erzurum'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu



ERZURUM - Erzurum'da hızı saatte 70-100 kilometreyi bulan fırtına apartmanların çatılarını uçurdu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olmaya başladı. Erzurum'un Palandöken ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda apartmanın çatısı uçtu. Uçarak yere savrulan çatı parçaları 10'a yakın araca zarar verdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çatı uçmalarına acil müdahalede bulunarak çalışma yaptılar.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ile Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın güneyli yönlerden saatte 70- 100 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Yetkililer bölgede kuvvetli rüzgar beklendiğini, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi, karayolu ve havayolu ulaşımında aksama gibi muhtemel durumlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

(AA-AA)