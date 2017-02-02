Erzurum'da Sendikacı Dönmez'in Yargılandığı Fetö Davası Başladı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlendiği gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aktif Eğitim Sendikasının (Aktif Eğitim-Sen) Tekman Şube Başkanı Şafak Dönmez, sendika üyesi Yusuf Korkut ve Muhsin Mayda'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Korkut, Dönmez ile avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan Mayda katılmadı.



Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.



Sanık Dönmez, savunmasında, sendikaya, sağladığı çeşitli faydalardan dolayı soyadını bilmediği "İbrahim" aracılığıyla üye olduğunu söyledi.



Dönmez, İbrahim adlı kişinin ilçeden gitmesi sonucu üyelerden birkaçının kadın olması, diğerlerinin köyde çalışıyor olması ve kendisinin ilçede bulunmasından dolayı sendikanın temsilciliğini yaptığını anlattı.



Bank Asya'ya para yatırmasına ilişkin Dönmez, "Bu bankanın faizsiz banka olması ve aidat almamasından dolayı tasarruflarımın bir kısmını burada değerlendirdim. Ancak çocuğumun doğumunda gelen altınları, arabamı ve kredi çekme imkanım değerlendirildiğinde yaklaşık 100 bin lira yatırabilme durumum varken 500 lira yatırdım. Destek amacım olsaydı bunları da yatırırdım. İddianamede belirtildiği gibi sendikadan ayrılmam konusunda ne Suat Hoca'nın ne de kaymakam beyin bir telkini olmadı."



Sanık Korkut da 2014 yılında Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğunu, bu konuda kendilerine herhangi bir uyarı gelmediğini ve 18 Temmuz'da da istifa ettiğini dile getirdi.



Sendikanın yaklaşık olarak 30 bin üyesinin bulunduğunu belirten Korkut, "Sendika üyeliği Bakanlığın genelgesi ve bilgisi dahilinde. Bu konuda Maliye Bakanlığının kesintisi de vardır. Üyeliğim resmi ve yasaldır." ifadelerini kullandı.



Korkut, 17-25 Aralık öncesinde okuma salonunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ve Risale-i Nur kitaplarının okunduğunu ve sohbetler edildiğini aktararak, hakkındaki suçlamaları reddetti.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.



İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olan sanıklardan Şafak Dönmez'in, Aktif Eğitim Sendikası Tekman İlçe Şube Başkanı olduğu, örgütün "Bankaya 1 lira dahi olsa para yatırın" talimatı üzerine hesap açtırdığı, ilçede kayyum atanan örgütün yurduna gidip geldiği, üniversite eğitimi boyunca FETÖ/PDY evlerinde kaldığı ve dershanelerine gittiği anlatılıyor.



Sanık Yusuf Korkut'un da aynı derneğe üye olduğu, kayyum atanan aynı yurda gidip geldiği ve ebe olan eşinin tayininin çıkması üzerine, eşinin çalıştığı hastanenin müdürü Hanefi Keskin'i telefonla arayarak, "Bıçağın önü ve arkası da şimdilik kesiyor ama bu devran dönecek, bir gün sıra size de gelecek." şeklinde tehdit içerikli ifadeler kullandığı bilgisine yer veriliyor.



Sanık Muhsin Mayda'nın ise öğretmen olarak ilçeye geçici görevlendirildikten sonra İlçe Milli Eğitim müdürünce uyarılmasına rağmen FETÖ/PDY ile bağlantılı yurtta kalmayı sürdürmesi üzerine geçici görevlendirilmesinin kaldırıldığı aktarılan iddianamede, sanığın "Twitter" hesabında yapılan araştırmada 17-25 Aralık'tan itibaren FETÖ/PDY'yi övücü tarzda paylaşımlar yaptığının tespit edildiği bildiriliyor.



İddianamede, sanıklar hakkında Korkut, Mayda ve Dönmez hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.