Erzurum'da Şehitler Için Mevlit Okutuldu

Erzurum Emniyet Müdürlüğünce 15 Temmuz darbe girişi sırasında ve terör olaylarında şehit olan güvenlik güçleri ve siviller için mevlit okutuldu, daha sonra dua edildi.



Kentteki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bombalanan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polisler Yakup Sürücü ve Murat Ellik'in yanı sıra terör olaylarında şehit düşen asker, polis ve siviller için mevlit okundu.



İl müftülüğüne bağlı ilahi grubunun, Kuran-ı Kerim, kaside ve ilahi okumasının ardından şehitler, vatanın ve milletin birlik ve beraberliği ve terörün son bulması için dualar edildi.



Programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.