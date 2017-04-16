Erzurum'da sandıklar kapandı, sayımlar başladı



ERZURUM - Erzurum'da saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi sona erdi.

Referanduma saat 07: 00'de başlayan doğu illerindeki oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00 arası sandık başına gitti.

Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.