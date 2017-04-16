Erzurum'da Sandıklar Kapandı, Sayımlar Başladı
Erzurum'da sandıklar kapandı, sayımlar başladıERZURUM - Erzurum'da saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi sona erdi.
Erzurum'da sandıklar kapandı, sayımlar başladı
ERZURUM - Erzurum'da saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi sona erdi.
Referanduma saat 07: 00'de başlayan doğu illerindeki oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00 arası sandık başına gitti.
Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.