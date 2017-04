Erzurum'da Ortadoğu ve Türkiye'nin Enerji Politikası Konferansı

Mimar Sinan Mühendisler Birliği Erzurum Temsilciliği, "Ortadoğu ve Türkiye'nin Enerji Politikası" konulu program düzenledi.



Mimar Sinan Mühendisler Birliği Erzurum Temsilciliği, 8 Nisan'da "Ortadoğu ve Türkiye Enerji Politikası" konulu program düzenledi. EPDK Üst Kurul Üyesi Fazıl Şenel'in konuşmacı olarak katıldığı programa, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Muammer Yaylalı ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Bayram Şahin ESKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural, akademisyenler, çeşitli kamu kurumu ve özel sektör temsilcileri, sanayiciler ve iş adamları katıldı.



MSMB Erzurum İl Temsilciliği Başkanı Mehmet Bilmez'in yaptığı açılış konuşmasında "Son zamanlarda Ortadoğu'da yaşanan olayları enerjiden bağımsız olarak düşünülemeyeceği ve enerjinin günümüzde uluslararası ilişkilere yön vermesi açısından stratejik bir öneme sahiptir. Enerji alanında büyük bir oranda yurtdışına bağlı olan ülkemizde enerji verimliliği çalışmaları ayrı bir önem arz etmektedir." dedi.



Program Mühendishane tanıtım filminin gösteriminin ardından onur konuğu ve konuşmacı olarak katılan EPDK Üst Kurul Üyesi Fazıl Şenel'in sunumu ile devam etti.



Fazıl Şenel, sunumunda, ekonomik bağımsızlığın temel sac ayaklarından bir tanesinin de enerji bağımsızlığı olduğunu belirterek başladı. Ülkemizin mevcut enerji ihtiyacı ve üretim durumu, bu durumun cari açığa etkileri ile devam edilen sunumda, son yıllarda yapılan çalışmalarla ülkemizdeki enerji üretiminin geldiği durum ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek enerji politikaları anlatıldı. Şenel, sunumunun ikinci bölümünde ise enerji verimliliği kavramı ve bu konuda yapılan çalışmaları örnekleyerek ve güncel veriler ışığında değerlendirdi. Başta devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplumun her kesimine bu konuda önemli görevler düştüğünü anlatan Şenel, yapılacak bilinçli iyileştirmelerle tüketimde oluşacak her tasarrufun önemine dikkat çekti.



Programın son bölümünde ise Fazıl Şenel, katılımcılardan gelen soruları cevapladı.



ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın Fazıl Şenel'e hediye takdimleri ile beraber toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - ERZURUM