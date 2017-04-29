Erzurum'da Öncelik Eğitim ve Sağlıkta

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2017 ocak-mart dönemi kamu harcamaları verilerini paylaştı. Erzurum'da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı eğitim, sağlık ve sosyal dayanışma ve güvenlik hizmetleri oluşturdu. Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 9,83, eğitim giderleri yüzde 37'lik dilim oluşturdu.



ERZURUM KAMU HARCAMALARI



Erzurum'da 107.5 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 119 bin TL çevre, 1.6 milyon TL toplum refah ve iskanı, 91.3 milyon TL sağlık, 38.9 milyon TL din ve kültür, 350.3 milyon TL eğitim, 37.0 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere 928.5 milyon TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.



DOSİAD ANALİZİ



Erzurum'da yılın ilk üç ayında kişi başına bin 218 TL tutarında kamu harcaması yapıldı. DOSİAD analizlerinde, kişi başına düşen harcama tutarı ekonomik iş ve hizmetlerde 14,toplum refahı ve iskan hizmetlerinde 2,19, sağlık hizmetlerinde 119,8, din ve kültür hizmetlerinde 5,11, eğitim hizmetlerinde 460,0, sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde 48,6 TL olarak kaydedildi. - ERZURUM