Erzurum'da Öğrencilere Bisiklet Eğitimi
Erzurum'da Yakutiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, "Ben de Yüzüyorum ve Pedallıyorum" projesi kapsamında, 373 ortaokul öğrencisine bisiklet eğitimi verildi.
Erzurum'da Yakutiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, "Ben de Yüzüyorum ve Pedallıyorum" projesi kapsamında, 373 ortaokul öğrencisine bisiklet eğitimi verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 2016 yılının Eylül ayında başlatılan "Ben de Yüzüyorum ve Pedallıyorum" projesi kapsamında 373 öğrenciye bisiklet eğitimi verildi.
Eğitime katılan öğrencilere söz konusu vakfa ait bisiklet, kask, eldiven ve bisiklet ekipmanlarının kullandırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Tamamlanan bisiklet eğitiminin ardından 40 bisiklet ve diğer ekipmanlarımız kentteki Atatürk Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hilalkent Anadolu Lisesi, Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi, Şükrü Paşa Anadolu Lisesi, Erzurum Anadolu Lisesi ve Yakutiye İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizin kullanımı için okullarımıza dağıtıldı."