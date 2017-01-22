Erzurum'da Öğrenciler Tatili Kayak Öğrenerek Geçirecek

Erzurum'daki Yakutiye Belediyesince, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kayak yapmalarına imkan tanınması amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen kayak eğitimleri başladı.



Yakutiye Belediyesi tarafından Palandöken Dağı'nda bu yıl 7. düzenlenen eğitimler öncesi Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, ailesinin maddi durumu iyi olmayan 500 öğrenciye ücretsiz kayak takımı ve kıyafetlerini dağıttı.



Korkut, burada yaptığı açıklamada, kar ve kış turizmi şehri Erzurum'da kayak bilmeyenlerin bulunmasının eksiklik olduğunu söyledi.



Kayak eğitimlerine 7 yıl önce başladıklarını hatırlatan Korkut, "Ağaç yaşken eğilir felsefesiyle ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarımıza kayak eğitimini vererek bir taban oluşturmak istedik. İstiyorum ki bu şehirde herkes kayak öğrensin, turizm şehri olmamızın farkına varsın. Elbette kayak için şartları yeterli olmayan kesimler var. Biz de bunları hedefleyip kayak takımı, malzemesi alamayacak çocuklarımıza fırsat eşitliği sunalım, onlar da kayağı öğrensinler istedik. Son 7 yılda binlerce çocuğumuza kayak eğitimi verdik. Çok mutluyum." diye konuştu.



Korkut, kayak yapan öğrencileri evlerinden servislerle alıp, eğitim sonunda yine evlerine bıraktıklarını sözlerine ekledi.



Eğitimlere katılan 500 öğrenci, kayak eğitmenleri nezaretinde Palandöken Dağı'nda okulların yarı yıl tatili sonuna kadar sürecek.



Bu süreçte yetenekli oldukları tespit edilen çocuklara daha sonraki süreçte hafta sonları kayak eğitimi verilecek.