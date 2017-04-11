Erzurum'da Nisan Ayında Kış Çilesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı devam ediyor.



Nisan ayının 11'inde kış şartlarının yaşandığı Erzurum'da, hayvancılıkla uğraşan çiftçiler zorluk çekiyor. Tabiatın kar örtüsüyle kaplandığı Erzurum'un Hınıs ilçesinde hayvanlarını dereden su içmeye götüren vatandaşlar, yaşadıkları zorlukları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştılar.



Kendi anlatımlarıyla Doğu'da yaşanan ağır kış şartlarını dile getiren vatandaşlar, Nisan ayında bile kar altında olduklarını belirttiler.



Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın çok bulutlu ve yağışlı olacağı tahmin ediliyor.



Yağışların, hafif yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde düşeceği, geceden itibaren ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman güney ve batıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Erzurum ve Ardahan'da 2, Erzincan'da 1 derece kaydedildi. Gece sıcaklık Ağrı'da sıfır, Iğdır'da ise 3 derece ölçüldü.



Bölgede buzlanma ve don ile yer yer pus görüleceği tahmin ediliyor. - ERZURUM