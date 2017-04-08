Erzurum'da Nisan Ayında Kar

Erzurum'da Nisan ayının sekizinde kara kış yaşandı.



Yurdun büyük bir bölümünde artık yaz havası kendini iyice hissettirirken Erzurum - Oltu Karayolu Yayla Geçidinde kar ve tipi etkili oldu. Yayla Geçidinde bir anda bastıran kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.



Nisan ayının sekizinde kar ve tipiye yakalanan sürücüler, "Bu ayda şiddetli tipi ve kar şaşırttı. Zor durumda kaldık" dediler.



Öte yandan, Erzurum - Oltu güzergahında tipi şeklindeki kar yağışıyla görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü.



Trafik yetkilileri oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri yavaş seyretmeleri konusunda uyardı. - ERZURUM