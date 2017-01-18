Erzurum'da Liseli Öğrenciler Ünlü Yazarlarla Buluşmaya Başladı

Proje desteğini DAP İdaresi'nin verdiği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Erzurumlu Gençler Yazarlarla Buluşuyor" etkinliği kapsamında Yazar Feridun Andaç ve Şair İsmail Bingöl, Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde liseli öğrencilerle buluştu.



DAP İdaresi ile Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, gençlerde kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla, halka mal olmuş, yazarlığıyla öne çıkmış 40 ulusal ve 40 yerel yazar, Erzurum merkez ve ilçelerinde eğitim gören lise öğrencileriyle buluşmaya başladı. Proje kapsamında, ilk olarak, yazar Feridun Andaç ile şair-yazar İsmail Bingöl liseli öğrencilerle buluşarak, deneyimlerini aktarıyorlar.



Pasinler ve Köprüköy ilçelerinde başlayan etkinlik, dün Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi'nde devam etti. Öğrenci-yazar buluşmasıyla ilgili düzenlenen programa DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Öğrenci-yazar buluşmasıyla ilgili düzenlenen toplantıda, DAP İdaresi Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü ile İl Kültür ve Turizm Müdürü birer kısa konuşma yaptılar. Söz konusu projenin Türkiye'de ve Erzurum'da bir ilk olduğunu belirten konuşmacılar, muhasebe yeteneği yüksek ve iyi bir düşünür olmak için öğrencilere çok okumaları gerektiği tavsiyesinde bulundular.



Etkinlikte konuşan ve deneyimlerini anlatan yazarlar, gençlere başarılı olmanın sırrını verdiler. Bunun yolunun çok okumak az uyumaktan geçtiğini söyleyen yazarlar, okumanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, dili güzel kullanmanın önemine vurgu yaptılar. Yazma eylemini "alim unutur, kalem unutmaz" şeklinde özetleyen yazarlar, akılda kalması bakımından gençlere yazma tavsiyesinde bulundular.



Öğrencilerin keyifle takip ettikleri söyleşi, soru cevap etkinliği ve Feridun Andaç'ın 'Çıkmazdaki Edebiyat' ile 'Öykü Yazmak Hikaye Anlatmak' kitapları, İsmail Bingöl'ün ise 'Sırrını Söyleyen Rüzgar' adlı şiir kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Söyleşi, dağıtılan kitapların yazarları tarafından imzalanmasının ardından sona erdi.



Öğrenci-yazar buluşması devam edecek



Erzurum'da okuma kültürünü arttırmaya yönelik başlatılan etkinlik bugün Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yazarlar Andaç ve Bingöl'ün katımıyla devam edecek. 19-20 Ocak tarihlerinde ise, Rasim Özdenören ve Reşat Coşkun, Erzurum'un Çat ilçesi ve şehir merkezindeki okullarda konferans verip kitaplarını ücretsiz olarak öğrencilere dağıtacaklar. Bir ulusal bir yerel olmak üzere iki yazarı aynı anda öğrencilerle buluşturacak proje kapsamında, Erzurum'daki 20 ilçenin tamamına gidilecek. Projeyle yaklaşık 50 bin kitap dağıtılmış olacak. Tüm masrafları DAP İdaresi tarafından karşılanacak proje, 2017 yılı sonuna kadar devam edecek. - ERZURUM