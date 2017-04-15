Erzurum'da Kayıp 2 Kız Bulundu

Erzurum'da 12 Nisan günü kayıplara karışan iki kız bulundu.



Merkez Palandöken ilçesinde Özge A. ile Elif Y., geçen 12 Nisan günü ortadan kayboldu. Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne gelen aileler kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Özge A. ve Elif Y. kaybolmalarından bir gün sonra çay bahçesinde bulunarak ailelerine teslim edildi. Kızlardan Elif Y., okulda devamsızlık ve derslerinin kötü olması nedeniyle ailesiyle tartıştığını, yaşadıklarını arkadaşı ve komşusu olan Özge A.'ya anlattığını, bu nedenle eve gitmeme kararı aldıklarını söyledi. Elif Y.ve Özge A., bir süre dolaştıktan sonra geceyi Erzurum'da güvenli buldukları kapalı bir alanda geçirdiklerini, belirtti. Özge A. ve Elif Y.'nin 2014 yılı içerisinde de evden kaçtıkları belirlendi.



Erzurum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada kızların, herhangi bir kimse tarafından kaçırılmadıkları, herhangi bir olaya karışmadıkları ve bir şekilde cinsel bir istismara maruz kalmadıkları ve kimseden şikayetlerinin olmadığı belirtildi. - ERZURUM