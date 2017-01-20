Erzurum'da Karne Heyecanı

- Şehit Murat Ellik İlkokulundan detay görüntüler - Karne alan öğrencilerden detay görüntüler - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız'ın öğrencilere karne dağıtmasından detay görüntüler - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun konuşması - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in konuşması - Vali Azizoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in şehit ailesi ile okulda bir araya gelmesinden detay görüntüler Erzurum'da, bin 233 okulda 11 bin 357 öğretmen eşliğinde 165 bin 621 öğrenci karne aldı.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Palandöken ilçesinde bulunan ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Erzurumlu polis memuru Murat Ellik'in isminin verildiği ilkokulda öğrencilerle bir araya geldi.



Vali Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, eğitim döneminin Erzurum açısından güzel geçtiğini belirterek, "Eğitim zaten zorluklara göğüs gererek yeni şeyler öğrenme faaliyetidir. Erzurum'da da eğitim camiası olarak bu faaliyeti eksiksiz ve aksaksız şekilde yürüttük" dedi.



Öğrencilere karne ve hediye dağıtan Azizoğlu, "Kışın soğuk ve karlı geçmesine rağmen çocuklarımız okula gelmekten asla vazgeçmediler ve öğretmenlerinin yanına gelerek bilgilerini pekiştirdiler. Eğitim zaten zorluklara göğüs gererek yeni şeyler öğrenme faaliyetidir. Erzurum'da da bu faaliyeti eksiksiz ve aksaksız yürüttük." ifadelerini kullandı.



Tatil döneminde öğrencilerin eğlenerek ve kış sporu yaparak geçirmelerini isteyen Azizoğlu, 2. dönem kar tatili yapılmayacağını belirtti.



Azizoğlu, karnesi zayıf olan öğrencilerle ilgili anne ve babalara uyarılarda bulunarak şöyle konuştu:



"Öğrencinin karnesinde zayıfta olur pekiyi de. Hepimizin karnesinde de olmuştur. Bunlar gelip geçici şeylerdir. Esas olan çocukları geleceğe hazırlamayı temin etmektir ki bu da zaten okullarda sağlanıyor. Çocuklarımız bazı derslerde başarılı olmayabilir bu eksiklik değildir. Çocuğun karnesinde notu kırıtıktır diye veliler çocukları üzmesinler. Önemli olan çocuklarımızın başarılı olduğu yönleri tespit edip ona göre yönlendirmektir. Anne ve babalar karnelere çok bakmasınlar."



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de öğrenci velilerinin her anlamda çocuklarının yanında olması ve onlara sahip çıkılması gerektiğine dikkati çekerek, "Çocuklarımızın hepsi okumayı sökmüş durumda. Çocuklarımız geleceğe iyi hazırlanarak fikren ve aklen hür eğitimle sorgulayan araştıran neslin yetişmesine vesile oluyoruz. Emeği geçen başta valimiz, milli eğitim müdürümüz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Velilerimiz yavrularına her anlamda mutlaka sahip çıksın." ifadelerini kullandı.



Daha sonra Azizoğlu ve Sekmen, Erzurumlu şehit polis memuru Murat Ellik'in ailesi ile okulda bir araya gelerek şehidin ismi verildiği okul armasını hediye etti.