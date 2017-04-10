Erzurum'da kar yağışının ardından soğuk hava etkisini arttırıyor



ERZURUM - Erzurum'da aralıklı olarak kar yağışı devam ederken soğuk hava da etkisini artırdı.

Doğu Anadolu Bölgesi kar ve soğuk havanının etkisi altına girdi. Nisan ayının onunda kış şartlarını yaşayan bölge halkı, gar dolaplarına kısa bir süre önce yerleştirdikleri kışlık kıyafetleri çıkararak yeniden üzerlerine giyindiler.

Bölge illerinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da dün sabah saatlerinde görülen kar yağışı bugün de aralıklı olarak devam etti.

Kar ile birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşanırken Erzurum'da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6 gündüz saatlerinde ise termometreler sıfır dereceyi gösterdi.

"Batı'da yaz Doğu'da kış havası yaşanıyor" diyen vatandaşlardan Kadir Liman, "Bizim bölgemiz de kış mevsimi oldukça uzun sürüyor. Tam yaza hazırlanıyorduk ki Nisan'ın 10'un da kış yağan kar ile birlikte geri geldi. Hava iyice soğudu." dedi.