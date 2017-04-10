Erzurum'da Kar ve Soğuk Etkili Oluyor

Erzurum'da kar yağışı aralıklı olarak devam ederken, soğuk etkisini artırdı.



Doğu Anadolu Bölgesi kar ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Nisan ayının 10'unda kış şartlarını yaşayan bölge halkı, gardıroplarına kısa bir süre önce yerleştirdikleri kışlık kıyafetleri çıkararak yeniden giyindiler.



Bölge illerinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da dün sabah saatlerinde görülen kar yağışı bugün de aralıklı olarak devam etti. Kar ile birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşanırken Erzurum'da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6 olurken, gündüz saatlerinde ise termometreler sıfır dereceyi gösterdi.



"Batı'da yaz Doğu'da kış havası yaşanıyor" diyen vatandaşlardan Kadir Liman, "Bizim bölgemiz de kış mevsimi oldukça uzun sürüyor. Tam yaza hazırlanıyorduk ki Nisan'ın 10'unda kış yağan kar ile birlikte geri geldi. Hava iyice soğudu" dedi.



(Ahmet Akbuğa/İHA)