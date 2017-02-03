Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü önünde durdurulan bir ticari takside yapılan aramada gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren emniyet yetkilileri, plaka ve sürücüsünün ismi açıklanmayan Ağrı plakalı bir ticari taksiyi kent merkezinde durdurdu.



Olay yerinde arama yapan ekipler, araç içerisinde bir şey bulamayınca durumu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerine bildirdi.





Bunun üzerine aracı dedektör köpek yardımıyla kontrol eden ekipler, LPG tankına zulalanmış vaziyette bin paket gümrük kaçağı sigara buldu.



Olayla ilgili taksi sürücüsü gözaltına alındı.