Erzurum'da İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Yapıldı

Çalışma ve İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü'nün 2017 yılı birinci olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.



Valilik ek hizmet binasında yapılan toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Vali Seyfettin Azizoğlu'nun açılış konuşmasından ardından, toplantıda 2016 yılında yapılan faaliyetlere yönelik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Halit Topçu, tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.



Toplum Yararına Proje, İşbaşı Eğitim Projeleri, İşsizlik Sigortası Hizmetleri, İş ve Meslek Danışmanlığı Faaliyetleri ile İşe Yerleştirme konu başlıklı gündem maddelerinin görüşüldüğü 2017 yılı birinci olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı İŞKUR'un yapmış olduğu çalışmaların gözden geçirilmesinin ardından sona erdi. - ERZURUM