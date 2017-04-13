Erzurum'da İki Kız Kayboldu

ERZURUM'da dün 15 yaşındaki Özge A. ile 17 yaşındaki Elif Y. kayboldu.



Yakınlarının başvurusu üzerine 12 Nisan günü kaybolan iki genç kızla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden fotoğraflı 'kayıp' bülteni yayınlandı. Elif Y.'nin 1.55 metre boyunda, 55 kilo ağırlığında, esmer tenli, siyah saçlı, kahverengi gözlü ve üzerinde okul kıyafeti bulunduğu, Özge A.'nın ise 1,65 metre boyunda, 50 kilo ağırlığında, esmer tenli, siyah saçlı, siyah gözlü, üzerinde kareli siyah- beyaz kaşe mont, siyah tayt olduğu bildirildi. Kızları görenlerin 155 polis hattına haber vermeleri istendi.



- Erzurum