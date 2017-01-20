Erzurum'da İki Kişi Ayaklarından Vuruldu

Erzurum'da iki kişi yol ortasında tabancayla ayaklarından vurularak yaralandı.



Olay bugün saat 17. 00 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, AVM'den çıkan iki kişi henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yol ortasında tanımadıklarını belirttikleri bir şüpheli tarafından tabancayla ayaklarından vuruldu. Olay sonrası saldırgan kaçarken yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis olayla ilgili tahkikat başlatarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - ERZURUM