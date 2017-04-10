Erzurum'da Hayırsever İş Adamı Hüsamettin Yavuz Tarafından Yaptırılacak Okulun Protokolü İmzalandı

Erzurum'da Hayırsever iş adamı Hüsamettin Yavuz tarafından Narman İlçesi Koçkaya Mahallesinde yaptırılacak okulun protokolü Vali Seyfettin Azizoğlu'nun makamında düzenlenen törenle imzalandı.



İş adamı Hüsamettin Yavuz tarafından Narman'a yaptırılacak 5 derslikli okulun protokolünün imzalandığı törende konuşan Vali Azizoğlu, hayırsever iş adamları tarafından yaptırılacak okulların ülke için öneminin büyük olduğuna dikkat çekti.



Erzurum'a yapılacak yeni okullar sayesinde eğitimdeki kalitenin artacağını söyleyen Vali Azizoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Malumunuz, şehrimizde hatırı sayılır miktarda ikili eğitim yapan okulumuz bulunmakta. Bizde Erzurum'a geldiğimiz günden beri eğitim alanındaki bu olumsuz durumu gidermek için çalışıyoruz. İnşallah iş adamlarımızın da desteği ile şehrimizdeki ikili eğitim sistemini bitirebilirsek, Erzurum'da ki eğitim kalitesi artacak ve ülke genelindeki eğitim sıralamamız da ileri seviyelere çıkacaktır. Geçen hafta Tortum' da hayırsever iş adamımız Niyazi Çakmakçı tarafından yaptırılan okulumuzun temelini attık. Bu hafta da Hüsamettin kardeşimiz tarafından yaptırılacak okulun protokolünü imzaladık. Fakat sadece bunlar yeterli değil daha çok iş adamımızı da İlimize okul yaptırmaya bekliyoruz. Umuyorum ki diğer iş adamlarımız da memleketlerine okul yaptırmak için gelecek ve eğitimimizdeki ikili sisteminin bitmesini hep birlikte sağlayacağız" dedi.



Vali Azizoğlu'nun konuşmasının ardından hayırsever iş adamı Hüsamettin Yavuz tarafından yaptırılacak okulun protokolü imzalandı.



İmza töreninde; hayırsever iş adamı Hüsamettin Yavuz'un yanı sıra Narman Kaymakamı Mehmet Balıkçılar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız da hazır bulundu. - ERZURUM