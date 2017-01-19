Erzurum'da Gamer Hayata Geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında bütün illerde oluşturulması kararlaştırılan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Erzurum'da faaliyete geçti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz ay yayınladığı genelge kapsamında Erzurum'da 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 7 gün 24 saat esaslarına göre çalışacak olan GAMER, çekirdek kadro ile faaliyete geçirildi.



Bu merkezde, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Cumhuriyet Başsavcılığı Temsilcisi, 9. Kolordu Komutanlığı Temsilcisi, MİT Şube Başkanı veya temsilcisi gibi birçok kurum müdürü ve temsilcisinin de yer alacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini güvence altına almak, kamu düzeni ve güvenliğini temin etmek, toplumsal yapının güven ve huzur içinde işleyişini sağlamak amacıyla oluşturuldu. Merkezimiz, hızlı ve etkin müdahalede bulunma, acil sonrası oluşan mağduriyetleri giderme, maddi ve manevi desteklerle yaraları sarma, iyileştirme ve rehabilitasyon için gerekli tedbirleri alma, güveni yeniden tesis etme, zarar görmüş altyapı ve üstyapı eksiklerini gidermeye yönelik kararlar alarak koordinasyonu sağlayacaktır."