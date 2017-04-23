Erzurum'da Fırtına Çatıları Uçurdu

ERZURUM'DA etkili olan ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin çatısı uçtu.



Kent merkezinde iki gündür etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkilerken, sokakta yürüyenlere de korkulu anlar yaşattı. Fırtınanın etkisiyle çok sayıda tabela ile ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Merkez Palandöken İlçesi'ndeki Yıldızkent semtinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise çatıların uçması korkulu filmlerini artmadı.



İhbarlar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise, yoğun olarak çalıştı. Uzmanlar, öğleden sonra fırtınanın şiddetini artıracağını söyleyerek halkı dikkatli olmaları konusuda uyardı



Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirtti.



- Erzurum