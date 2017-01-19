Erzurum'da Fetö/ Pdy Soruşturması Kapsamında 8 Kişi Tutuklandı

Erzurum merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında esnaf ve iş adamlarının da bulunduğu 18 zanlıdan 8'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla örgütün finansal yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Erzurum, İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen eş zamanlı operasyona gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.K, İ.Ç, E.A, M.Y, İ.C, U.H. E.E. ve A.T, çıkarıldıkları sulh ceza mahkemesi tarafından "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 10 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bırakıldı. - ERZURUM