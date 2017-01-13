Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 infaz koruma memurundan 4'ü tutuklandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 infaz koruma memurundan 4'ü tutuklandı. 1 infaz koruma memuru da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ERZURUM
Erzurum'da Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında 4 İnfaz Koruma Memuru Tutuklandı
Erzurum’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 infaz koruma memurundan 4’ü tutuklandı.
Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 infaz koruma memurundan 4'ü tutuklandı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads