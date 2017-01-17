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Erzurum'da Fetö/ Pdy Soruşturması Kapsamında 3 Kişi Tutuklandı

Erzurum'da Fetö/ Pdy Soruşturması Kapsamında 3 Kişi Tutuklandı

Erzurum’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 sözde imam tutuklandı.

Erzurum'da Fetö/ Pdy Soruşturması Kapsamında 3 Kişi Tutuklandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 sözde imam tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, FETÖ'nün cezaevi yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentte operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen ve sözde zabıt katiplerinin imamlığını yaptıkları öne sürülen 3 zanlı "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

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