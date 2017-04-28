Erzurum'da Fetö/pdy Soruşturması

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, 3 öğretmen tutuklandı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 25 Nisan'da 26 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 öğretmenden 19'u gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.



Öte yandan, 9 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. 7 firari zanlı ise aranıyor.