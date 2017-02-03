Erzurum'da Fetö/pdy Soruşturması

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen biri kadın, 3 kişi tutuklandı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt ile bağlantılı şirketler ve çalışanlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu çerçevede düzenlenen operasyonda, örgüte finansal destek sağlayan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan şirkette çalışan biri kadın, 3 kişi gözaltına alındı.



Yapı içinde sözde "Abi ve abla" konumunda oldukları belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.



Soruşturma aşamasında zanlıların, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları da tespit edildi.