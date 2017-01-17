Erzurum'da Fetö/pdy Operasyonu

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu çerçevede kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Erzurum Adliyesi'ndeki zabıt katiplerinin sözde "imamı" oldukları iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza mahkemesince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.