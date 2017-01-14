Erzurum'da Fetö/pdy Operasyonu

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 infaz koruma memurundan 4'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, FETÖ'nün cezaevi yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda kentte operasyon düzenleyen ekipler, 5 infaz koruma memurunu gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlılardan 4'ü, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.



Bir zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.