Erzurum'da Fetö Operasyonu: 68 Mahrem İmam Gözaltında

Erzurum'da FETÖ operasyonu: 68 mahrem imam gözaltında



ERZURUM - 81 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında Erzurum'da 68 kişi gözaltına alındı.

Bugün 81 ilde Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olduğu iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında Erzurum'da 68 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra sorgulanmak üzeri emniyete götürüldü.

Erzurum'da operasyon kapsamında çalışmaların devam ettiği belirtildi.