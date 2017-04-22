Erzurum'da Feci Kaza: 2 Ölü 3 Yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Aşkale'ye 8 kilometre uzaklıkta Küçükgeçit köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında R.A. yönetimindeki otomobil bariyerlerin üzerinden karşı şeride geçerek F.D. yönetimindeki tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü R.A. ve Ü.A. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan M.A. ile tır şoförü F.D. ile C.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken otomobil hurda yığınına dönüştü.



(Celal Dilsiz/İHA)