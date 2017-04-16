Erzurum'da 'Evet' Coşkusu

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, büyükşehirler arasında en çok "evet" sonucunun çıktığı şehir olan Erzurum'da, büyük coşku yaşanıyor.



Kentte sandıkların açılmasının ardından AK Parti ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlar, halk oylaması sürecinde parti tarafından meydanlarda çalınan şarkılar eşliğinde kutlama yaptı.



Genç yaşlı her yaştan vatandaşlar, ellerine altıkları ve araçlarını süsledikleri Türk bayraklarıyla cadde üzerinde tur attı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlarda atan vatandaşların, "rabia" ve "bozkurt" işareti yaptığı görüldü.



Bazı vatandaşların müzik eşliğinde halay çekerek, bazılarının da araçlarının kornasını çalarak destek verdikleri kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.