Erzurum'da Eski Polis Memuru 7 Sanığın "Fetö" Davası

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanması içinde yer aldığı ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen Hınıs ilçesinde görevli eski polis memuru 7 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmalarına başlandı.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir Yaylagül ile tutuksuz yargılanan Ahmet Sapancı ve Ömer Kutlu ile sanık avukatları katıldı.



Dosya kapsamında tutuklu bulunan İbrahim Çobanbay Afyon E Tipi Cezaevinden, Mehmet Durbaba Kırşehir E Tipi Cezaevinden, Serdar Anamurluoğlu Silifke M Tipi Cezaevinden ve tutuksuz yargılanan Oğuzhan Güngör ise Hınıs'tan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.



Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.



Çobanbay savunmasında, aleyhine beyanda bulunan Emin Çağatay ile aralarında alacak meselesinden dolayı husumet olduğunu söyledi.



Bundan dolayı hakkında iftira atıldığını anlatan Çobanbay, "ByLock programını kullanmadım. Söz konusu programın varlığına dair hazırlanan tutanakta iki polis memurunun imzası bulunuyor. Delil olarak kabul edilemeyeceği Danıştay'ın kararıyla kesindir." dedi.



Sanık Güngör de savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını aktardı.



Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunmasından dolayı Güngör, "Bu bankayı seçmemde iki sebep vardı. Birincisi koyu Samsunspor taraftarıyım. Bank Asya da sponsoru olduğu için tercih etmemde etkili oldu. İkinci sebep olarak ise hobi olarak altın alıp satıyordum. Şartların uygun olmasından dolayı seçtim. Başka bir amacım yoktur. Tanık Emin Çağatay kendisini kurtarmak için adımızı vermiştir. ByLock programını da kullanmadım." ifadelerini kullandı.



Yaylagül ise savunmasında, tanımadığı biri tarafından hakkında iftirada bulunulduğunu öne sürerek, "Birilerinin yönlendirmesi ya da kasti olarak söylediğini düşünüyorum. İsmini ve soy ismini ilk defa duydum. Neden ismimi verdiğini bilmiyorum. ByLock programını indirmedim, kullanmadım. Programı dahi basından öğrendim. Kullanmadığım yönünde çok iddialıyım." dedi.



Diğer sanıklar da savunmalarında suçlamaları kabul etmediklerini ve ByLock programını kullanmadıklarını ileri sürdü.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, ByLock programı kullandıkları tespit edilen sanıklar Sapancı, Kutlu ve Güngör'ün tutuklanmaları talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, güncel soruşturma sonucu ByLock programını kullandıkları tespit edilen Ahmet Sapancı, Ömer Kutlu ve Oğuzhan Güngör'ün tutuklanmasına, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tüm sanıklar hakkında tanık beyanlarına göre FETÖ/PDY'nin toplantılarına katıldıkları ve sanıklardan İbrahim Çobanbay, Kadir Yaylagül, Mehmet Durbaba ile Serdar Anamurluoğlu'nun gizli haberleşme programı ByLock programını kullandığı anlatılıyor.



Sanıkların FETÖ/PDY'nin polis yapılanmasına dahil olduklarının belirtildiği iddianamede, sanıkların en son Hınıs polis grubu toplantılarına katıldıkları, himmet verdikleri, talimatlar doğrultusunda Ahmet Sapancı, Oğuzhan Güngör, Memet Durbaba ve Ömer Kutlu'nun Bank Asya hesaplarına para yatırdıkları, Oğuzhan Güngör ve Ömer Kutlu'nun ise Kimse Yok mu Derneğine para aktardıkları yer alıyor.



İddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar yargılanmaları talep ediliyor.