Erzurum'da Eski Öğretmenin Fetö Davası

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski öğretmenin 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık eski öğretmen Cahide Kılınboz ile avukatı hazır bulundu.



Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanık savunmasına geçildi.



Kılınboz savunmasında, FETÖ'ye kesinlikle üye olmadığını ve bağlantısının olmadığını ileri sürdü.



Örgütün evlerinde ve yurtlarında kalmadığını, bankalarına para yatırmadığını, gazete ve dergilerine üye olmadığını ileri süren Kılınboz, "Aktif Sen Eğitim Sendikasına üyeliğim vardır. Bunu da özlük hakları iyi olduğu için yaptım. Bu üyelik okul idaresinin onayıyla yapılan bir üyelikti. Sıkıntılı bir şey olsaydı idare buna müsaade etmezdi. Sendikanın bu yapıyla bir bağlantısının olduğunu bilseydim üye olmazdım." dedi.



Kılınboz, ByLock'un sendikada çalışan "Ayşe" diye tanıdığı biri tarafından iletişim kurabilmek için yüklendiğini iddia ederek, "Ben başta karşı çıktım, 'yükleme başka türlü de iletişime geçeriz' dedim ama kendisi farklı bir uygulama olduğu için bu program üzerinden konuşacağımızı söyledi. Bir süre sonra silmek istedim ama teknolojiden çok iyi anlamadığım için bir süre silemedim. Sildirebilmek için bekledim." ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Cahide Kılınboz'un, 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte kendi isteğiyle FETÖ/PDY'nin gizli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı ve örgütle bağlantılı Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğu anlatılıyor.



İddianamede, sanık Kılınboz'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.