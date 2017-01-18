Erzurum'da 'Çocuk İstismarı' Suçundan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum'da sosyal iletişim siteleri üzerinden 'çocuk istismarı' suçu işledikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.



Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde sosyal iletişim siteleri üzerinden 'çocuk istismarı' suçu işledikleri öne sürülen 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda F.Y., ve Ş.A., gözaltına alınarak kullandıkları dijital materyallere ele konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A., yaşının küçük olması sebebi ile adli kontrol kaydı ile Ş. A.'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ERZURUM