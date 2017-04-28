Erzurum'da Çatışma: 2 Asker Yaralı

Erzurum'un Şenkaya İlçesi ile Ardahan Göle arasındaki kırsalda güvenlik güçleri ile teröristler arsında çıkan çatışmada iki asker yaralandı.
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