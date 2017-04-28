Erzurum'da Çatışma: 2 Asker Yaralı

Erzurum’un Şenkaya İlçesi ile Ardahan Göle arasındaki kırsalda güvenlik güçleri ile teröristler arsında çıkan çatışmada iki asker yaralandı.

Erzurum'un Şenkaya İlçesi ile Ardahan Göle arasındaki kırsalda güvenlik güçleri ile teröristler arsında çıkan çatışmada iki asker yaralandı.

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