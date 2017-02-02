Erzurum'da Bir Ev ve Ahır Kar Altında Kaldı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde içerisinde 9 kişilik bir ailenin bulunduğu ev kar ve tipi nedeniyle kar altında kaldı. Ekipler, aile fertleri ile hayvanları kurtardı.



İki gündür devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçeye yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta bulunan Karasu Mahallesi'nde Mehmet Nuri Güldes'e ait evde, gece yağan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 9 kişi mahsur kaldı.



Aynı aileye ait içerisinde 10 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın da kar altında kalması nedeniyle hayvanlar da mahsur kaldı. Yine aynı aileye ait bir tandır da kar altında kaldı.



Durumun Kaymakamlığa bildirilmesi üzerine Karayazı Belediye Başkan Vekili Kamil Aksoy'un da talimatıyla ekipler, aile ve hayvanları kar altından kurtardı.



Aile geçici olarak bir akrabalarına yerleştirildikten sonra evleri temizlenen aile tekrar evlerine yerleşti.