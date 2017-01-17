Erzurum'da Aileler Alışveriş Konusunda Bilinçlendirilecek

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Erzurum ve ilçelerde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik Aile ve Alışveriş seminerleri düzenlenecek.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş'ı ziyaret ederek, konu hakkında fikir alışverişinde bulunan Ticaret İl Müdürü Muhammet Güneş'e Şube Müdürü Haydar Aydemir eşlik etti.



İlbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında Aile ve Alışveriş konusunda seminerler düzenlediklerini belirterek, konunun tüketici haklraı konusunda Ticaret Müdürlüğü nünde çalışma alanları içerisinde olduğunu ifade etti.



Kurumlararası iş birliğini önemsiyoruz



Kurumlar arası iş birliğini önemsediklerini belirten İlbaş,"Ticaret İl Müdürlüğümüzle ailelerin alışveriş ve tasarruf konusunda bilinçlendirilmesini sağlayacağız. Daha önce Aile ve alışveriş konusunda düzenlediğimiz seminerler yoğun ilgi gördü. Bazı fakültelerde ve Kız Kuran Kurslarında bu eğitimlerimiz belirli periyotlarla devam ediyor. Amacımız ailelerin ekonomi anlamında da bilinçlenmesine katkı sağlamak. Bu alanda yapılacak eğitimlere her alanda destek vermeye hazırız" dedi.



Güneş ise Mart ayında tüketiciler gününün kutlanacağını hatırlatarak, kurumun bu konuda geniş kitlelere bilinçlendirme çalışmalarına yöneleceğini ifade etti.



Güneş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile ortak çalışma yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirterek, tüketicilerin bilinçlendirilmesi için ortak çalışma yapacaklarını söyledi. - ERZURUM