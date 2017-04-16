Erzurum'da 834 Hasta Sandık Başına Gitti

Erzurum'da 834 hasta sağlık ekiplerince halk oylamasında vatandaşlık görevini yerine getirmek için ambulanslar ile oy kullanmaya gitti.



İl Halk Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da 90 araç ve 218 personel ile sağlık sorunu bulunan 834 vatandaş oy kullanmak için okullara taşındı.



Açıklamada, 127'si hastanede 707'si ise evde sağlık hizmeti alan vatandaşların sağlık ekiplerince evlerinden alınarak oy kullanma işlemini tamamladığı belirtildi.