Erzurum'da 834 Hasta, Ambulansla Sandığa Taşındı

ERZURUM'da 834 hasta ve engelli seçmen, refarandumda oy kullanmaları için personel yardımı ile ambulanslarla sandıklara taşındı.



Evde bakım hizmeti verilen 2 bin 500 hastadan 834'ü oy kullanmak istediğini belirterek 112 Acil Servisten yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından evlerinden alınarak sandık başına götürülen hastalar, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar evlerine teslim edildi. Ambulansla oy kullanma merkezine getirilen bir kadın ise sandık başına götürülemeyince sandık başkanı yanına geldi. Oy pusulasıyla ambulansa binen sandık başkanı, hasta kadının oy kullanmasını sağladı.



- Erzurum