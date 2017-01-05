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Erzurum'da 4 İnfaz Memuruna Cezaevinde Fetö Gözaltısı

Erzurum'da 4 İnfaz Memuruna Cezaevinde Fetö Gözaltısı

Erzurum’da 4 infaz memuru FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında cezaevinde gözaltına alındı.

Erzurum'da 4 İnfaz Memuruna Cezaevinde Fetö Gözaltısı

Erzurum'da 4 infaz memuru FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında cezaevinde gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 4 infaz koruma memuru görev yaptığı cezaevinde gözaltına alınarak sorgulanma üzere emniyete getirildi. - ERZURUM

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