Erzurum'da 3 Polis Memurunun Fetö Davası

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla haklarında dava açılan 3 polis memurunun yargılanmasına devam edildi.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erkan Bayrak, Tevfik Pala ve Serdal Kütükçü ile avukatları katıldı.



Pala, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u 2013 sonlarında kurduğunu hatırladığını ve 2014'te tespit edilmesinin doğru olmadığını savundu.



Sanık Bayrak ise hakkındaki tanık beyanlarının birbiriyle çeliştiğini öne sürdü.



"Tanığın doğru söylediği konusunda şüphe oluşmaktadır. ByLock programını ne indirdim ne de kullandım." diyen Bayrak, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.



Mahkeme heyeti, Bayrak, Pala ve Kütükçü'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için duruşmayı erteledi.



İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Erkan Bayrak, Tevfik Pala ve Serdal Kütükçü'nün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Asya Katılım Bankasında hesaplarının bulunduğu, 31 Aralık 2013'ten sonra terör örgütü liderinin talimatı doğrultusunda bankacılık işlemlerinde bulundukları, sanık Bayrak'ın hakkında teşhis olduğu ve sanık Pala'nın evinde örgüte ait yayınlar bulunduğu belirtiliyor.



İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.