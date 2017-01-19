Erzurum'da 2017 Yılı 1. Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Erzurum ile ilgili yatırım ve hizmetleri masaya yatıran Vali Seyfettin Azizoğlu, inşaat sezonunun kısa oluşuna dikkati çekti, özellikle yatırımcı daire müdürlerine "Elinizi çabuk tutun, yaz günlerini iyi değerlendirin" talimatı verdi.



İlçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum amirlerinin katıldığı 2017 Yılı Birinci Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Vali Seyfettin Azizoğlu, geçen yıl yapılan hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etti. Yeni yılda çok daha iyi işlerin yapılması için, herkesin planlı, programlı şekilde çalışmasını isteyen Vali Azizoğlu, şunları söyledi:



10 MİLYON FİDAN DİKECEĞİZ



"Erzurum'da inşaat sezonunun çok kısa olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. O günleri iyi değerlendirmek için, kolları bugünden sıvamalı, gerekli altyapı hazırlıklarını tamamlamalı, zamanı geldiğinde de vakit kaybetmeden işe başlamalıyız. Kurumların birbirleri ile uyumlu çalışması çok önemli. Herkes üzerine düşenin en iyisini yapmak zorunda. Erzurum'da orman varlığı, ortalamanın altında. Bunu artırmamız ve Erzurum'u ağaçlandırmamız gerekiyor. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğümüz ile ortak çalışma yürütüyoruz. Bir aksilik olmadığı takdirde sezon sonuna doğru Erzurum'un dağlarına 10 milyon fidan dikmiş olacağız."



2. ORGANİZE'YE İLGİ, HEPİMİZİ MUTLU ETTİ



Erzurum'un 23 cazibe merkezinden birisi, ama en çok ilgi göreni olduğunu vurgulayan Vali Azizoğlu, "Bugüne kadar beklediğimizin hayli üzerinde yatırımcı ile muhatap olduk, taleplerini aldık, düşüncelerini öğrendik" dedi. Gelen taleplerin fazlalığından dolayı 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni büyüttüklerine dikkati çeken Azizoğlu, "Başlarda 50 hektar olan yatırım alanını 216 hektara çıkarttık. Bu konuda gerekli onaylar alındı, imar değişiklikleri yapıldı. Yatırımcı adaylarını titizlikle inceliyor, uygun bulduğumuz firmalara tahsiste bulunuyoruz. 216 hektar alanın yüzde 80'i tahsis edilmiş durumda. Bundan da büyük memnuniyet duyuyorum. Gelen talepler, bize bu alanın yetmeyeceğini gösteriyor. Hazine'ye ait bin 800 dönüm bir alan daha var. Orayı da 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne dahil edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM